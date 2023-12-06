F1'de 2024 sezonunun sprint yarışları belli oldu

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu.

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06/12/2023

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F1'de 2024 sezonunun sprint yarışları belli oldu


Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl Çin, Miami, Avusturya, ABD, Brezilya ve Katar grand prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek.

Yarışların formatında yapılacak muhtemel değişikler, 2024 yılının ilk Sportif Danışma Komitesi toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, geçen yıl 3'ten 6'ya yükseltilmişti.

06/12/2023 10:16
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TAGS: F1, 2024 sezonu
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