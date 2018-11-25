Fotiu, Athalassa akıl hastanesi kayıpları hakkında konuştu

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, Fotiu, Athalassa Akıl Hastanesi kayıplarından 1’i Kıbrıslı Türk ve 6’sı Kıbrıslı Rum olmak üzere 7 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını yineledi.



Fotiu, Güney Lefkoşa’da bulunan ve 20 Temmuz 1974 yılında Türkler tarafından bombalandığı iddia edilen Athalassa Akıl Hastanesi kayıplarından aralarında 1’i Kıbrıslı Türk, 6’sı Kıbrıslı Rum olmak üzere 7 kişinin kimlik tespitinin zaten yapıldığı ayrıca ailelerine de bilgi verildiğini anımsattı.



Fotiu, Athalassa Akıl Hastanesi kayıplarının bulunması için yürütülen çabalardan da söz ederken, kazı çalışmaları sırasında, 2.5 metrelik derinlikte ilk kemik kalıntılarının bulunduğuna da dikkati çekti.