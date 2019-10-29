NASA'dan 'Cadılar Bayramı' paylaşımı

Cnet'te yer alan habere göre, NASA’nın Hubble Uzay Teleskopu, adeta Cadılar Bayramına özel bir keşif yaptı.



Bir kafa tasını andıran görüntü iki adet birbirine çarpma sürecine girmiş gökadadan oluşuyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.

2021 yılında görevü James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor.

Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

İşte uzaydaki 28'inci yaşını kuytlayan Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...

MARS'IN DOLUNAYI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

NASA, 2001 yılından beri Mars’ın yörüngesinde bulunan Odyssey aracı tarafından gönderilen dolunay fotoğraflarını yayınladı.

Odyssey’in kızılötesi kameraları tarafından yakalanan görüntülerde, dolunay ısı dereceleri nedeniyle gökkuşağı renklerinde birer ‘şeker’ gibi görünüyor.

29/10/2019 10:48