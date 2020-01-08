Kazakistanlı sanatçıların sergisi ziyarete açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları eserlerden oluşan sergiler, 10 Ocak Cuma günü ziyarete açılacak.

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08/01/2020

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Kazakistanlı sanatçıların sergisi ziyarete açılıyor

 Resim sanatçıları Kazakistanlı Gulnar Askarova ile Azerbaycanlı Rafael Aliyev’in iki kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ve Zhanna Nurgerbek’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları eserlerden oluşan sergiler, 10 Ocak Cuma günü ziyarete açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, açılış töreni Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi  Sergi Salonu’nda saat 08.30’da yapılacak.

08/01/2020 16:22
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