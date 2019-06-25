ST Dance Center, 5. yılsonu gösterisini Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına sahneleyecek

ST Dance Center, 5. yılsonu gösterisini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyerek, Vakfa 3 bin 445 TL’lik katkı sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda, çocuklar ve gençler farklı gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

Farklı tür dansların, zumba ve jimnastik gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, miniklerden oluşan grupların yaptıkları gösteriler geceye damgasını vurdu.

Dansçıların ailelerinin ve sevdiklerinin katıldığı etkinlikten elde edilen tüm gelir ST Dance Center Direktörü Semra Hoca Aytaçoğlu tarafından Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp’a teslim edildi.

Servet Özeralp, başta ST Dance Center Direktörleri Semra Hoca Aytaçoğlu ve Tigin Aytaçoğlu olmak üzere gecede gösteri yapan tüm dansçılara, ailelerine ve katkı koyan herkese, kanser sürecindeki tüm çocuklar ve aileleri adına teşekkür ederek, etkinlik organizatörlerine teşekkür plaketi takdim etti.