Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde, 20 Mayıs’tan beri solunum cihazına bağlı tutulan Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunda küçük bir iyileşme olduğu, haber verildi.

Haravgi, ciddi solunum yetmezliği yaşayan Hristofyas’ın, “kritik ancak stabil” olarak nitelendirilen sağlık durumunda gözlemlenen küçük iyileşmeyi özel doktoru Mihalis Minas’ın dün akşam RİK’e açıkladığına işaret etti.

Habere göre Minas Hristofyas’ın artık zaman zaman solunum cihazına gereksinim duymadan nefes alabildiğini söyledi.