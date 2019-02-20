Türkiye raporu bugün oylamaya sunulacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nde bugün oylamaya sunulacak olan Türkiye raporunun, Türkiye açısından çift yönlü olduğu öne sürüldü.

Fileleftheros’ta yer alan haberde, Türkiye açısından Kıbrıs’la ilgili meselelerde çift yönlü olduğunu öne sürdüğü raporun, bugün AP Dış İlişkiler Komitesi’nde oylamaya sunulacağı belirtildi. Raporun son metnini ifşa eden gazete, uzlaşmacı değişiklik önerileriyle ilgili son metnin “havuç kırbaç” mantığında hareket ettiği yorumunda bulundu.

Raporun, Türk askeri birliklerinin Kıbrıs’tan çekilmeye başlaması ve kapalı bölge Maraş’ın BM’ye verilmesi konusundaki değişmez klasik önerilerini muhafaza ettiği belirtildi. AP Milletvekili Kati Piri’nin masaya koyduğu uzlaşmacı değişiklik önerilerinin, Kıbrıslı Türklerin AB normlarıyla uyumu için iki toplumlu ad hoc komitenin çalışmalarının doğrudan müzakereler sürecinin yokluğunda dahi sürmesine doğrudan gönderme yaptığı kaydedildi.

Rum kesiminin ise bunu kabul etmediğini yazan gazete, Kıbrıs Türk toplumunun ΑB’ye katılıma yönelik bir devlet olmadığını, dolayısıyla da AB mevzuatıyla uyumun yalnızca Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakereler çerçevesine dayandırıldığını iddia etti.

Raporda yer alan ve Rum kesimi için baş ağrısına neden olan ikinci büyük rahatsızlığın ise “Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki mevcut gümrük birliğinin Ankara tarafından uygulanmadan, Türkiye’nin gümrük birliğinin yükseltilmesinde ısrar edilmesi olduğu” kaydedildi.

AP Dış İlişkiler Komitesi tarafından bugün benimsenmesi beklenen raporun, son şeklini, AP Genel Kurulu’nun onayına sunulacağı önümüzdeki ay almasının beklendiği ve bunun ise raporun iyileştirilmesi ve rapordan olumsuz maddelerin çıkarılmasına ikinci bir şans verdiği eklendi.