HABER KIBRIS

Harmancı: "Ekipler işi 36 saate tamamlayarak yolu açmışlardır"

Harmancı sosyal medya hesabından  Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu)  başlayan çalışmaların tamamlanarak trafiğe açıldığını duyurdu.

ads
25/02/2019

Harmancı: "Ekipler işi 36 saate tamamlayarak yolu açmışlardır"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından  Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu)  başlayan çalışmaların tamamlanarak trafiğe açıldığını duyurdu.

İşte Harmancı'nın açıklaması.....

“Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) dün sabah başladığımız yağmur suyu ve yeni elektrik hattı çalışmamız vardı, tüm şartların iyi gitmesi halinde yaklaşık 38 saatlik bir iş planı yapılmıştı, mesai gününde yolu kapatmamak için iyi bir planlama yapmak zorundaydık, ne mutlu ki dün yağan yağmura rağmen ekipler işi 36 saate tamamlayarak yolu açmışlardır, dün yaşattığımız rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: HARMANCI, HABER, KIBRIS, SOSYAL, medya, duyuru, yol,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.