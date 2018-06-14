HABER KIBRIS

Cem Yılmaz’dan 10 milyon liralık yalanlama

Komedyen Cem Yılmaz, Çeşme'de sahne almaya hazırlanan sevgilisi Defne Samyeli'ye 10 milyon liraya ev aldığı haberlerine yanıt verdi.

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14/06/2018

Cem Yılmaz’dan 10 milyon liralık yalanlama
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Cem Yılmaz'ın, yaklaşık iki aydır birliktelik yaşadığı ve şu aralar tatilde olduğu sevgilisi Defne Samyeli'ye Çeşme’de 10 milyon TL’ye ev aldığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz, Instagram hesabından bu haberleri ti’ye aldı. Yılmaz, popüler bir masa oyunu üzerinden gönderme yaparak “Çeşme’de size 10 milyon liraya ev almışım! Tapu işlemleri için derhal başlangıç noktasına gidiniz” mesajını paylaşarak Defne Samyeli’yi etiketledi.

 

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TAGS: Cem Yılmaz, defne samyeli
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