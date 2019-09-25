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Netanyahu: Aramco Saldırısını A’dan Z’ye İran Yaptı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu söyledi

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25/09/2019

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Netanyahu: Aramco Saldırısını A’dan Z’ye İran Yaptı

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesise 14 Eylül'de düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu hatırlatan Netanyahu, "İsrail adına şunu söyleyeyim ki A'dan Z'ye bunu İran yaptı" dedi. 

İsrail'in buna benzer saldırılara karşı kendisini koruyacağını vurgulayan ve uluslararası kamuoyunu, ABD'nin Tahran yönetimine uyguladığı baskıya destek vermeye çağıran Netanyahu, 'İran'ın saldırganlığının' ancak böyle önlenebileceğini dile getirdi

25/09/2019 09:37

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TAGS: haber, kıbrıs, aramco, netanyahu
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