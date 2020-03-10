Mülteci Hakları Derneği: İnsan ticareti artık ülkemizde suç

Mülteci Hakları Derneği, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin dün Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanmasıyla insan ticaretinin suç kapsamında alındığını belirterek, yasanın geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Dernekten yapılan açıklamada, “Dernek olarak insan tacirlerine karşı cezasızlığın hüküm sürdüğü bu coğrafyada bu suçun kendini tekrar eder şekilde, özellikle belirli sektörlerde normalleştirilerek devam ettiğine şahit olduk. Bu nedenle günümüzde insana karşı işlenebilecek en ağır suçlardan biri olan ve insanları kandırarak, zorlayarak ya da çaresizliklerinden yararlanarak köleleştiren tacirlerinin cezalandırılması bizler için büyük önem taşımaktaydı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Meclis'te ilk olarak 2018 yılında Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nde gündeme gelen ve ardından yeni hükümetle beraber kendilerinin de yer aldığı alanda çalışan sivil toplumun talepleri doğrultusunda yeniden gündeme alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Meclis Genel Kurulu'nda dün oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Dün bizler uzun süredir meclis ve sivil toplum arasında yürüttüğümüz iş birliğinin sonucunu aldık. İnanıyoruz ki insan haklarına dair meselelerde ortak niyet ve akıl ile daha birçok kazanıma sahip olacağız. Bu süreçte bizleri başından itibaren dahil eden ve önerilerimizi ciddiyetle ele alan bütün Komite üyesi milletvekillerine ve yasa önerisinin geliştirilmesine katkıda bulunan sivil toplum örgütlerine ve akademisyenlere teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

10/03/2020 17:38