Afrin'de bombalı araç saldırısı: 9 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

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10/02/2020

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Afrin'de bombalı araç saldırısı: 9 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil ise yaralandı.

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bu eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

10/02/2020 11:49
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