Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü
Dünya Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:49 - Son Güncelleme 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:55 ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmede Türkiye ve S-400 meselesini ele alındı.
24/07/2019
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Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.
Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldı.
Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.
Trump'ın çelişkili açıklamaları
ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçen haftaki son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda yaptırımlar konusuna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz kararımızı açıklamadık" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır. Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" yanıtını vermişti.
Kaynak: AA