Rusya’dan Ve Özbekistan’dan Sanatçıların Karma Resim Sergisi YDÜ’de Açıldı

Rusya’dan ve Özbekistan’dan sanatçıların eserlerinden oluşan karma resim sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açıldı. Üniversiteden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan ve 68 eserden oluşan iki sergi, 28 Şubat Cuma güne kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

Özbekisanlı sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi’un eserlerinden oluşan karma sergilerin açılışını UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda yaptı.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in de katıldığı ve konuşmaların yapıldığı törende sanatçılara teşekkür belgesi de takdim edildi

21/02/2020 16:17