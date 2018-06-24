Erhürman: Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğunu bir kez daha gördük

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu Gönyeli ilkokulu 67 numaralı sandıkta kullandı.

Başbakan Erhürman, Seçimin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek “bu seçimlerde bir kez daha Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğunu gördük” dedi.

Erhürman oyunu kullanmasının ardından basına açıklamada bulunarak, son dönemde yerel yönetimlerin halka yerel yönetimleri aşan hizmetler vermekte olduğuna işaret etti ve seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

seçim sürecinin olgunluk içinde geçtiğine de vurgu yapan Başbakan, “Kampanyaların eskisi gibi çok fazla miting üzerine değil, daha farklı yöntemlerle yürütüldüğünü gözlemledik. Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğu da bir kez daha görüldü. Bu bir sevinç kaynağı. Bu akşam itibariyle yeni dönemde yeni yöneticiler belirlenmiş olacak ve hizmete devam edecek”.dedi.

BRT /