UMH: Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

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22/01/2020

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UMH: Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.

Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Saldırı sonrası Mitiga, uçuşlara kapatıldı. 

22/01/2020 15:42
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