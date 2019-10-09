Yunanistan EuroAsia Interconnector projesi konusunda olumsuz

Politis gazetesi “İki Hükümetin, İki Kablo Hattının, (Kıbrıs ve Girit-Girit ve Attiki) Uyumlu Olacağı Yönündeki Taahhüdü- Nihai: Yunanistan Girit-Attiki Bağlantısını Yapacak” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs yetkililerinin, Yunanistan’ın, Girit-Attiki elektrik bağlantısının, EuroAsia Interconnector olarak bilinen projesinin AB tarafından finanse edilmesi çerçevesinde değil ulusal proje olarak gerçekleştirilmesi yönündeki kararını iptal etmesi için Atina’da sürdürdükleri temasların herhangi bir sonuç vermediğini belirtti.

Temaslar çerçevesinde sağlanan ve de Rum heyetini kısmen memnun eden noktanın, Rum ve Yunan hükümetlerinin, Brüksel’e de iletilecek olan ortak beyan olduğunu belirten gazete, ortak beyan çerçevesinde, iki hükümetin, Güney Kıbrıs-Girit ve Girit-Attiki kablo bağlantılarının uyumluluk sağlamasının garanti altına alınması için işbirliği yapacaklarının da ifade edildiğini yazdı.

Gazete bu ortak beyanla birlikte, Girit-Attiki kısmının, Yunan kamu parasıyla, Yunan hükümeti tarafından gerçekleştirecek olsa bile, üç ülkenin (İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan) bağlantısının ortak ilgi alanına giren projeyi teşkil etmeye davam ettiği ve AB tarafından finanse edilmesi gerektiği konusunda AB’nin ikna edilmeye çalışılacağını yazdı.

Rum Enerji Bakanlığı, Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) ile Euroasia Interconnector yetkililerinin dün Atina’da gerçekleştirdikleri görüşmelere atıfta bulunan gazete, görüşmeler çerçevesinde, EuroAsia projesinin, İsrail- Güney Kıbrıs ve Güney Kıbrıs-Girit bağlantısıyla sınırlı kalmaya çağrılacağını, iki kablo ağının uyumluluğunun sağlanmasına bağlı olarak Girit-Attiki bağlantısı aracılığıyla da, İsrail’den Avrupa pazarına elektrik iletilebileceğini yazdı.

Habere göre ortak beyan çerçevesinde Avrupa Komisyonu’na, Rum ve Yunan hükümetlerinin, Attiki-Girit bağlantısının, “Ariadne Interconnector S.P.L.C” aracılığıyla gerçekleştirileceğine dair kararı tanıdıklarının da iletildiği belirtildi.