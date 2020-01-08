Sendikal Platform: Halkın sokağa çıkması, doğru ve haklı bir tepkidir

Sendikal Platform, ülkede yıllardır yaratılan düzenin, sermayeye rant sağlayıp halkı vergiler, zamlar, geriletilen kamusal hizmetler ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkûm ettiğini savunarak, “son yapılan zamlar sonrası halkın sokağa çıkması, hakkını araması doğru ve haklı bir tepkidir” dedi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, yaratılan düzende sürdürülen nüfus politikasıyla doğal kaynak ve alt yapı sorunları oluştuğu, okul, hastane ve yolların yetersiz hale geldiği, suçların arttığı kaydedildi.

Hükümetlerin sermayeden yana politikalar sürdürerek, aflar çıkardığı, kayıt dışı ekonomiye göz yumulduğu, alım gücü gerileyen, trafik kazalarında canlarını kaybeden halkın sorunlarının görmezlikten gelindiği ve çözüm üretilmediği savunulan açıklamada, “Hükümetler, toplumun demokratik değerlerinin dönüştürülmesine kayıtsız kalmakta, hatta çanak tutmakta, özgürlüklerin bizzat tehdit altında olmasına neden olmaktadır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Geldiğimiz bu noktada son yapılan zamlar sonrası halkın sokağa çıkması, hakkını araması doğru ve haklı bir tepkidir. Bilinçli, bağımsız, kararlı, stratejik, örgütlü ve siyasi bir hedefi olan mücadele ile ancak kapitalist sistemin dayattığı sömürü düzenine karşı mücadele ve direniş başarılı olabilir. Sendikal Platform olarak bizler bu yönde mücadeleyi desteklediğimizi, mücadelemizi öncelikle hayat pahalılığı ve asgari ücretle ilgili yapacağımız eylemle sürdüreceğimizi ortaya koyarız.”

08/01/2020 16:14