Ölmek üzere olan köpeğini otomobil turuna çıkardı

Köpeğinin sadece birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenen Attleboro belediye başkanı Paul Heroux’un ABD’nin 24 eyaletinde gerçekleştirdiği otomobil turunda ölümcül hastalığa yakalanan Mura’yı da yanına aldığı öğrenildi.

Lonelyplanet’in haberine göre ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Attleboro kentinin belediye başkanı olan Paul Heroux, ABD’nin 24 eyaletinde gerçekleştirdiği otomobil turunda ölümcül hastalığa yakalanan köpeği Mura’yı yanında götürdü.

Kısa bir süre önce doktorlar, 10 yaşındaki Mura’nın sahibine köpeğin kan kanserine yakalandığını bildirdi. Kötü haberi alan Paul, Ortadoğu’ya yapmayı planladığı seyahati iptal ederek en iyi dostunu, koşulsuz sadakati ve sevgisi için ödüllendirme düşüncesiyle ülke içinde bir otomobil turu düzenlemeyi kararlaştırdı.

Köpeği ile birlikte 12 günde 8 bin 500 millik yol kat eden Paul, “Mura benim ailem ve dünyada sahip olduğum en değerli şey. Hayatımın en iyi ve en kötü günlerinde hep benimle birlikteydi” diye konuştu.

Mura’ya Büyük Kanyon, Niagara Şelalesi, Rushmore Dağı, Yellowstone Ulusal Parkı, Golden Gate Köprüsü ve daha birçok yeri gösterdiğini aktaran Paul, köpeklerini kaybeden insanlara danıştığını, bu kişilerin Mura’nın son aylarını bu şekilde renklendirebileceğini söylediğini ve kendisinin bu öneriye kulak verdiğini anlattı.

Paul gelecekte Mura'nın maceralarını anlatan bir çocuk kitabı yazmayı planladığını da sözlerine ekledi.