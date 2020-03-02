Lufthansa, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu

Alman havayolu şirketi Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin'e ve 30 Nisan’a kadar Tahran'a yapacağı uçuşlarını durdurdu.

ads
02/03/2020

ads
ads
Lufthansa, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu

Koronavirüsün dünya genelinde ciddi oranda yayılmasıyla, havayolu şirketleri de virüsün görüldüğü ülkelere tek tek uçuşlarını askıya alıyor.

Son olarak, Alman havayolu şirketi Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını durdurdu. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, İtalya’ya yönelik uçuşların da ayarlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Avusturya Havayolları Mart ve Nisan ayında İtalya seferlerini büyük oranda azaltırken, Brüksel Havayolları Roma, Milano, Venedik ve Bolonya’ya seferlerini Mart ayının 14’üne kadar yüzde 30 oranında durdurdu.

02/03/2020 13:20
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Lufthansa, Tahran, haber, kıbrıs, ve, Çin’e, uçuşlarını, durdurdu
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.