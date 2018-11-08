Obezite çocuklukta başlıyor!

Kötü beslenme ve hareketsiz yaşam dışında insanı obeziteye götüren birçok faktör olduğunu belirten Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, çocukluk kilosuna vurgu yaptı, genetik faktörler, doğum, alışkanlıklar, ilaçlar, tıbbi koşullar, güçlü açlık hormonu, leptin direnci, kötü beslenme eğitimi, bağımlılık yapan gıdalar ve çevre gibi etkenlerin obezite riskini artırdığını söyledi.

Aşırı kilo problemi yaşayanların genellikle kötü beslenme tercihleri ve hareketsizliği suçladığını ancak obezitede sorumlunun her zaman bu faktörler olmadığını söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, kötü beslenme ve hareketsizlik dışındaki birçok faktörün de kişinin kontrolü dışında obeziteyi tetikleyebildiğini söyledi.



Bu etkenleri; “Genetik faktörler, doğum ve çocukluk alışkanlıkları, ilaçlar ve tıbbi koşullar, güçlü açlık hormonları, leptin (tokluk hormonu) direnci, bağımlılık yapan gıdalar ve çevre gibi faktörler” olarak özetleyen Dr. Ergenç, annenin hamileyken aşırı kilolu olmasının ve ailede obez bireylerin varlığının obezite görülme sıklığını arttığını belirtti ve şöyle konuştu:



“Çocukların doğumundan başlayan sağlıksız beslenme alışkanlıkları da obeziteye temel oluşturur. Antidepresanlar, diyabet ilaçları gibi ilaçların kullanımının da şişmanlığa yol açabilir. Yoğun antidepresan kullanımları ve diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar, metabolizma hızını azaltabilir hatta vücudun yağ yakma yeteneğini değiştirebilir. Vücut yağ depolayabilir. Bu tip durumlar yine kişilerin isteği dışında oluşan kilo alımlarına sebebiyet verebilir.



LEPTİN DİRENCİ OLANLAR DİKKAT!



Aşırı yemek yeme ihtiyacı irade eksikliğinden değil, güçlü açlık hormonunun varlığından kaynaklanır. Bu tip hormon fazlalığından kaynaklı olarak kişilerde aşırı yeme düzeni, bağımlılığa dönüşür. Leptin hormonunun fazla olması obeziteye yol açar ve obez bireylerde leptin hormonu çok fazladır. Bu bireylerde açlıktan kurtulmak için açlık artar ve enerji harcamaları azalır. Bu sebeple de leptin direnci olan kişiler, irade ile kilo vermekte güçlük çeker.”



BESLENME EĞİTİMİ OBEZİTE İLE MÜCADELEDE TEMEL FAKTÖR



Bazı gıdaların bağımlılık yarattığını ve bu alışkanlığın oluşmaması için kişilerin erken yaşta sağlıklı beslenme eğitimi alması gerektiğini vurgulayan Dr. Ergenç, "Sağlıklı beslenme ve alışkanlıkların oluşmasında çevre faktörü çok önemlidir. Sağlıklı gıdalara erişim anlamında artık dünya bir çöl olmuş durumda. Teknolojiye olan bağımlılık, fast food tüketimiyle birleşti. Sonucunda obezite ortaya çıktı. Obezite karma bir hastalıktır. Fazla yeme ihtiyacı, basit nedenlerle ortaya çıkmamış olabilir. Emin olun hiç kimse obez olmayı seçmez" şeklinde konuştu.