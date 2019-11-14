Engelli Öğrenciye Dayak İddiası

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, zihinsel engelli olan öğrencinin annesi tarafından yapılan “oğlunun dövüldüğüne” dair şikayet üzerine olayı araştırmaya başladığını yazdı.

Gazete, annenin yaptığı şikayette, oğlunun, okul içerisinde ciddi ahlaksız bir faaliyette bulunmaya zorlama hedefi taşıyan, şantaj ve saldırı kurbanı olduğundan söz ettiğini belirtti.

Habere göre okul müdürü Antonis Theodoru ise, iddiaları ret ederken, herhangi bir şiddet olayının meydana gelmediğini, bahse konu çocuğun yanında sürekli iki okul gözlemcisinin bulunduğunu söyledi.

14/11/2019 15:40