TIME Yılın Kişisi Greta Thunberg oldu

Greta Thunberg TIME dergisi tarafından yılın kişisi ilan edildi.

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla gündem olmuştu.

Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirmiş ve "Hayallerimizi çaldınız" demişti.

Greta, tek başına başlattığı protesto zamanla büyümüş ve 2019’da ise dünyanın dört bir yanından 1,4 milyon öğrenci kendisine destek vermişti.

11/12/2019 16:58