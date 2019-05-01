İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 12 yaralı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı sürücüsü henüz belirlenemeyen midibüs, Birecik-Suruç otoyolunda 45 HS 042 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza yerine giden 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı kaza nedeniyle yarıda kesildi

Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı, Kahramanmaraş'tan programa katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.