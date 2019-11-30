Aslı Enver'den iddialara yalanlama

Geçtiğimiz haziran ayında boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz hakkında 2. Sayfa adlı magazin programında ayrılığın sebebinin Aslı Enver olduğu öne sürüldü.

İddialara göre; Deniz'in sürekli eşine Aslı Enver'i örnek göstermesi ve ona olan hayranlığı çiftin evliliğinde kriz çıkarınca boşanma kaçınılmaz oldu.

Gelişmelerin ardından evliliğin bitmesine sebep olan isim olarak gösterilen Enver'den yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Enver, "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle birşey olmadı ve olmayacak. Yazık... Çok ayıp... Ne münasebet!" ifadelerini kullandı.

30/11/2019 11:22