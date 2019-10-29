Tatar: Rumların federal çözümden anladığı üniter devlettir

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği Uşak İli gazilerini kabul etti.

Başbakan Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 1974 Barış Harekatı’nda gazilerin fedakarlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı ile Kıbrıs’a barışın geldiğini, daha sonra ise Kıbrıslı Türklerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak devlet çatısı altında yaşamaya başladığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Tatar, “hala görüşmeler olsun mu olmasın mı, ne konuşulacak ne görüşülecek tartışılıyor. Büyük oyun Kıbrıs’ta bir anlaşma.. Ama o anlaşma diğer tarafa göre federal devlet; esasında üniter bir devlet, AB içinde ve Türkiye’nin buradan yavaş yavaş bağlarının kopartılmasıdır” dedi.

Başbakan Tatar, Guterres çerçevesinde 25 Kasım’da Berlin duvarının yıkıldığı günde Berlin’de yapılması plananan görüşmeyle “AB’nin son duvarı Lefkoşa’dır” mesajı verilmeye çalışıldığını belirterek, bunu iyi okuyup iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Tatar, KKTC’ye ve Türkiye ile bağların her şekilde güçlenmesi ve yoğunlaşması gerektiğine inanan insanların, Rumların “Kıbrıs’ın Yunan adası olması ve Türklerin sadece azınlık statüsünde kalması” hayalinden vazgeçmediğini iyi bildiğini ifade etti.

Bu açıdan bakıldığında da Guterres belegesinin oyunlar içerdiğini, “sıfır asker, sıfır garanti” dediğini anlatan Başbakan Tatar, “Aksini iddia eden varsa gelip söylesin. Ama diyemiyorlar” dedi.

Başbakan, “Bir takım oyunlarla günün sonunda AB içinde serbest dolaşım, serbest yerleşim, toprak tavizi ve garantörlüğün de sulandırılmasıyla bir de bakacağız ki Türkiye’nin de zaman içinde buradan ayrılması gündeme gelecek. AB’nin bir üyesinin garantörü artık 3’üncü bir ülke olamaz diyorlar. İşi oraya kadar getirdiler. Dolayısıyla biz buna şiddetle karşıyız” dedi.

Kıbrıs’ta 50 sene yapılan federal görüşmelerden sonra artık siyasi eşitlik temelinde değil, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olması gerektiğini belirten Tatar, egemen eşitlikte bir anlaşmanın da iki ayrı devletten ibaret olduğunu söyledi.

Tatar, “Bize diyorlar ki bu gerçekçi değildir. Bunu BM kabul etmez. Ama esas gerçekçi olmayan kendileridir. Çünkü esas gerçek şu anda Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Rum tarafında bir devlet var. Kuzeyde bir devlet var. Hiçbir güç bu devletin ortadan kalkmasına yetmez” dedi.

Türkiye’nin bölgede iddialı ve güçlü bir devlet olduğunu belirten Tatar, Barış Pınarı Harekatı’nda da hem diplomatik hem de askeri alanda Türkiye’nin gücünün bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Doğu Akdeniz’deki zenginliklere de işaret eden Tatar, güçlü Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’la birlikte gemileriyle yürüttüğü sondaj faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Başbakan Tatar, “Artık KKTC’nin varlığı, Türkiye’nin güvenliği için de önemlidir…

Bu coğrafyada KKTC’nin varolması lazımdır. 2 ay yıldızlı bayrağımızın KKTC toprağında dalgalanması milletimize güç vermektedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği Uşak İl Başkanı İsmail Soyöz de ziyarette 1974’te Kıbrıs’a barışı getirdiklerini belirterek, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

BRT

29/10/2019 14:22