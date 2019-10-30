Kaza yapan zanlıya 2 gün tutukluluk

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tesiri altında kaza yapan Şahin Çepik tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

BONZAİ İÇTİ KAZA YAPTI

Polis, zanlı Şahin Çepik’in 29 Ekim 2019 tarihinde Lefkoşa’da JD 032 plakalı araçla uyuşturucu madde tesiri altında trafik kazası yaptığını ve üzerinde yapılan aramada, cep telefonunun kılıfı arasında kahverengi renk kâğıt parçasına sarılı yaklaşık yarım gram sentetik cannabionid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirtip, iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

30/10/2019 16:31