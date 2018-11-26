Yumurta yemek ne zaman tehlikeli olur?

Uzmanlar, doğru tüketilmeyen yumurtanın faydadan çok zarar verebildiğine dikkat çekiyor.

Protein deposu olan ve milletçe en sık tükettiğimiz besinlerin başında gelen yumurta, kimi zaman önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, kalorisi düşük, tok tutucu özelliği yüksek olan yumurtanın sayısız faydası olduğunu söyleyerek, “Yumurta mutfakların vazgeçilmezi, en önemli ve lezzetli besin kaynaklarından biri. Ancak üretimi, saklama koşulları, pişirme yöntemi ve tüketim miktarına çok dikkat edilmeli. Aksi halde fayda yerine zarar verebilir” diye konuştu.



“TİFO BAKTERİSİ YAYMA RİSKİ VAR”



Hijyenik olmadan pişirilen yumurtanın salmonella gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkarabildiği uyarısında bulunan Dr. Buyrukçu, “Öncelikle yumurta satın alınırken üretim tarihine çok dikkat edilmeli. Bekletilmemiş ortamdaki yumurtalar satın alınmalı, organik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bekletilmiş yumurtaların kabuğundaki zararlı mikroorganizmaların zamanla yumurtanın içine kadar üreme riski vardır. Yumurta satın alındıktan hemen sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, tüketilmeden önce üzerinde pislik olan yumurta önce iyice yıkanmalıdır. Yıkanmadan kırılan yumurta, halk arasında tifo olarak bilinen salmonella bakterisine yol açabilmektedir. Gıda zehirlenmesine, akut bağırsak enfeksiyonuna neden olabilen bu bakteri, özellikle çiğ ve az pişmiş yumurtadan bulaşmaktadır. Yine bakteri elle bulaştığı için temas sonrası eller iyice yıkanmalıdır” dedi.

AZ PİŞİRMEK DE ZARARLI, ÇOK PİŞİRMEK DE



Fitoterapi Uzmanı, yumurtanın içinde iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi kronik hastalıkları uyandırabilecek “araşidonik asit” adlı bir maddenin bulunduğunu, bu hastaların yumurta tüketimine dikkat etmesi gerektiğini de söyledi.



Yumurtanın kabuklu halde en az kayısı kıvamında pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Buyrukçu, “Pişirme süresine çok dikkat edilmeli, az pişirildiğinde hastalık riski taşıdığı, çok haşlandığında proteinin bozulacağı, yağda çok yakıldığında toksik etki yapacağı unutulmamalıdır. Sarısıyla beyazı arasında asla yeşil çizgi oluşmamalıdır, oluşmuşsa yenilmemelidir. Yumurtanın üçte birinin doymuş yağlardan oluştuğu unutulmamalıdır. Ancak kalp damar hastaları için riski, kırmızı etten daha düşüktür. Sağlıklı bünyelerin günde 1 yumurta tüketmesi, sağlık sorunu olanların hekimlerine danışmaları önemlidir” diye konuştu