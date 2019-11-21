Uluslararası Af Örgütü: Google ve Facebook insan haklarını ihlal ediyor

Uluslararası Af Örgütü, düşünce ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere çok sayıda insan hakkını ihlal ettiğini söylediği Facebook ve Google konusunda hükümeti önlem almaya davet etti.

ads
21/11/2019

ads
Uluslararası Af Örgütü: Google ve Facebook insan haklarını ihlal ediyor

Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google tarafından kullanılan veri toplama modellerinin, insan haklarına yönelik tehdit içerdiğini açıkladı.

Af Örgütü, insanlara ücretsiz çevrimiçi hizmetler sunduktan sonra, onlar hakkında bilgi toplayıp para kazanmanın, düşünce ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere çok sayıda insan hakkını ihlal ettiğini savundu.

Açıklamada, iki teknoloji devi şirketin, müşterilerine karşı kullanılabilecek çok büyük miktarda veri topladığının altı çizildi.

Bu durumun, doğası gereği gizlilik haklarıyla uyuşmadığı belirtildi.

Af örgütü, hükümetleri, kullanıcı gizliliğini korumak için önlemler almaya çağırdı.

21/11/2019 11:29
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Uluslararası, HABER, KIBRIS, Af, Örgütü, Google, ve, Facebook, insan, haklarını, ihlal, ediyor
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.