Limasol Limanı’ndan Yola Çıkan 645 Kilo Uyuşturucuyla İlgili Büyük Operasyon

Fileleftheros gazetesi, polise dayandırdığı haberinde, Limasol Limanı’ndan Haziran ayında yola çıkan ve Temmuz ayında Sydney’e ulaşan gemideki haplarla ilgili, Avustralya ve İngiltere polisi ile işbirliği içerisinde operasyon yapıldığını ve operasyonun 6 ay sürdüğünü yazdı.

Operasyonun Güney Kıbrıs ayağında, çeşitli fabrika ve evlere baskınlar düzenlendiğini açıklayan polis, koordineli işbirliği sayesinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu kaydetti.

Haberde, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

18/12/2019 15:04