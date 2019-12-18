Değirmenlik Belediyesi, Meriç’te banket genişletme çalışması başlattı

Belediyeden yapılan açıklamada, yaklaşık 2 buçuk kilometrelik alanın bir kısmının stabilize işlemlerinin tamamlandığı ve iş bittikten sonra yolun her iki tarafının da genişletileceği belirtildi.

Karavezirler, konuyla ilgili açıklamasında, daha çağdaş belediyecilik adına, halka en iyi hizmeti vermek ve vatandaşın yol güvenliklerini arttırabilmek için bu çalışmaların yapıldığını kaydetti.

18/12/2019 17:57