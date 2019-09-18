Liberya'da yatılı okulda yangın: 30 çocuk öldü

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville kentinde dün gece bir yatılı okulda çıkan yangında 30 çocuk yaşamını yitirdi.



Liberya Devlet Başkanı George Weah yangın sonrası yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine baş sağlığı diledi.



Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan George Weah, "Paynesville'de dün gece çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu hem ülkemiz Liberya hem de kurbanların aileleri için zor bir gün. Yakınlarını kaybeden herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.

Liberiya polisi de yangının nedenini henüz belirleyemediklerini belirterek, "Yangın Kuran eğitimi alan yatılı bir okulda meydana geldi" açıklaması yaptı.

18/09/2019 16:45