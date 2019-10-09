Azerbaycanlı sanatçıların resim sergisi açılıyor

Azerbaycanlı sanatçılar İlham Enveroğlu'nun 22; Assim Resuloğlu'nun da 12 eserinden oluşan resim sergisi yarın açılıyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırladığı kişisel resim sergilerinin açılışı, 08.30’da Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılacak.

09/10/2019 13:42