Başbakan Tatar, TÜYAP Kitap Fuarı’nı ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul ziyareti çerçevesinde 38’inci İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

Başbakan Tatar burada Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi’nin kitap ve sanat stantlarını inceledi. Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’tan bilgi alan ve fuara katılan Kıbrıslı Türk yazarlarla sohbet eden Tatar, Altın Kitaplar Fuar Standı’nın iki çocuk gelişim kitabının hem yazarı hem çizeri olan kızı Canev Tatar’ın kitap standını da ziyaret etti.

Tatar daha sonra onuruna verilen yemeğe katıldı.

(BRT)

07/11/2019 15:54