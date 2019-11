Mariah Carey 3 Guinness rekoru kırdı

Ünlü şarkıcı Mariah Carey, 1994 yılında çıkardığı All I Want For Christmas Is You adlı hit şarkısı ile Las Vegas’taki Colosseum’da verdiği Noel konseri esnasında Guinness Dünya Rekorları tarafından onurlandırıldı. Şarkı, üç farklı rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Carey müzik listelerinde en yükseğe çıkan Noel şarkısı olan solo şarkıcı ve aynı zamanda Spotify'da 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı ile rekor sahibi oldu. Şarkı, Aralık 2018'de Spotify’de 10,8 milyondan fazla dinlendi. Şarkı aynı zamanda İngiltere'de top 10 listelerinde en fazla kalan şarkı olarak rekor kırdı.

Carey’nin All I Want For Christmas Is You şarkısı, üç rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2020 edisyonunda yer aldı.

Ünlü şarkıcı, haberi Instagram sayfasında paylaşarak, “Guinness Dünya Rekorları’na beni 2020 kitabında üç rekorla onurlandırdığı için çok teşekkür ederim” notunu yazdı.

‘Noel’in kraliçesi’ lakabıyla anılmaya başlayan Grammy ödüllü şarkıcı, şu sıralar Las Vegas’ta 2019 All I Want For Christmas Is You turnesi kapsamında sahneye çıkıyor.

27/11/2019 16:27