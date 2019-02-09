Kartal’da çöken binada ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi

Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. 14 vatandaşın tedavisi ise devam ediyor.

İstanbul Kartal’da çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Kartal’da çöken binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir erkek çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı. Çocuk Kartal’daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’daki çökme nedeniyle Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezine gitti.

Burada ailelerle görüşen Soylu ve Selçuk, son durum hakkında bilgi aldı. Soylu ve Selçuk daha sonra, enkaz altında bir kişiyle iletişim kurulduğu haberi üzerine arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gitti.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

13 hastanın 7’sinin yoğun bakımda, 6’sının ise servislerde olduğunu dile getiren Koca, yaralılardan Adem Alemdar, Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar, Leyla Yaman, Hüsniye Yaman, Nazan Tekgöz, Adile Oral, Güler Yılmaz’ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, Mert Aydın, Azra Havva Tekgöz, Ali Efendioğlu ve Bahriye Aktar’ın genel durumlarınınsa orta ile kötü arasında olduğunu, tedavi ve takiplerinin sürdüğünü anlattı.

Koca, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve genel durumu iyi olan bir hastanın da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirileceğini söyledi.

Koca, olayın iki gün önce 15.59’da yaşandığını, ambulansların ise 16.02’de olay yerinde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hem 112 Sağlık Servisimiz, hem UMKE, hem de AFAD ekibi, hastanelerimizdeki doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte yoğun, fedakarca, gayret gösterdi. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın.”

Türkiye İçşleri Bakanı Süleyman Soylu, “Oradan bir ses geldi. O sesin üzerine müdahale ettiler. Şimdi ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli. Kendisi de ismini söyledi. 16 yaşında erkek. Hastaneye gitti. Orada ismini söyleriz. Kayıplarımız da var, onların da ismini söyleriz. Geçmiş olsun” dedi.

11 kişinin kayıp olduğunu ve yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirten Soylu, “Bu olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır.” diye konuştu.

Bakan Soylu, geç saatlerde yaptığı açıklamada yaşamın yitirenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini duyurdu.

Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da enkazdan canlı olarak bir gencin çıkarılmasından duyulan mutluluğu dile getirerek, “Bir gencimize daha ulaştık. Çok acı bir durum tabii ki bu. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, göçük altında kalanlara inşallah ulaşacağız.” diye konuştu.

Gazetecilerin kaç kişiye ulaşıldığını sorması üzerine Selçuk, “Hepsinin rakamlarını vereceğiz inşallah” dedi.

TRT/