Hong Kong'da 1 Ekim Gösterilerinin Bilançosu Ağır

Çin Komünist Partisi'nin 70. yıl dönümünü kutladığI 1 Ekim’de Hong Kong'da düzenlenen protestolarda en az 180 kişi gözaltına alındı, 104 kişi de yaralandı. Protestolarda polis, 18 yaşındaki bir protestocunun göğsüne gerçek mermiyle ateş etti. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan Tsang Chi-kin adlı protestocunun sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. Olay anına ait videolarda gencin elinde sopayla polislere saldırdığı, vurulduktan sonra da "Göğsüm acıyor, beni hastaneye götürün" dediği görülüyor. Gün boyunca polisler altı kere gerçek mermi kullandı.

02/10/2019 09:50