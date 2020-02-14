Pentagon'dan Meksika sınırına duvar için 3,8 milyar dolar

Pentagon'dan ABD Kongresine yapılan bildirimde, F-35 programı da dahil olmak üzere çeşitli silah programlarına ayrılan 3,8 milyar dolarlık bütçenin, ülkenin güney sınırına örülen duvar için aktarılacağı kaydedildi.

Bildiride, söz konusu kaynağın "Ülkenin daha büyük önceliklerini desteklemek " ve "İç Güvenlik Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine destek sağlamak" amacıyla verileceği belirtildi.

Trump ulusal acil durumu uzattı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da geçen yıl 15 Şubat'ta Meksika sınırına ilişkin ilan edilen ulusal acil durumun devam edeceği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Bilgilendirmede, "ABD'nin güney sınırdaki sınır güvenliği ve insani kriz durumları ulusal güvenliğimizi tehdit etmeyi sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

14/02/2020 09:57