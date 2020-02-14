Japonya'dan Wuhan'a yeni tahliye operasyonu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle bölgedeki vatandaşlarını kademeli olarak tahliye eden Japonya'da Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'den yeni tahliye açıklaması geldi.

Motegi, hükümetin Wuhan'daki vatandaşlarını Japonya'ya getirmek üzere bölgeye 5. uçağı göndereceğini açıkladı.

5. tahliye uçuşunun Pazar günü gerçekleştirilmesi için Çin makamları ile koordinasyonun sürdüğü belirtilirken, söz konusu uçuş ile tahliye operasyonlarının sonlandırılması bekleniyor.

Daha önce 763 kişi getirildi

Daha önce Wuhan'a gönderdiği 4 uçakla vatandaşlarını kademeli olarak ülkeye getiren Japonya, bölgeden şimdiye dek 763 kişiyi tahliye etmişti. Gerçekleştirilen son uçuşta, bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olduğu öğrenilen Çinlilerin de Japonya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Evlerine döndüler

Öte yandan daha önce uçakla Japonya'ya getirildikten sonra yapılan ilk testleri negatif çıkan yolcular virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 12.5 gün hükümetin tahsis ettiği tesislerde gözetim altında tutulmuştu. Süre bitiminde uygulanan testlerde tekrar negatif sonuç veren kişilerin gözetimde tutuldukları tesislerden ayrılmalarına izin verildiği açıklanmıştı.

14/02/2020 10:38