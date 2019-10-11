Meksika'da bara saldırı: 5 ölü

El Universal gazetesinin haberinde, Salamanca şehrindeki bara, gece yarısından sonra aniden giren saldırganların içerideki müşterilere ve çalışanlara ateş açmaya başladığı belirtildi. Salamanca yetkilileri, yaptıkları açıklamada, silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Guanajuato'da bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 275 cinayet işlendiği ifade ediliyor. Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedilmişti.

11/10/2019 16:44