9 yıl önce ABD'den denize bırakılan mektuba Fransa'dan yanıt

Şimdi 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, 2010 yılında Boston'dan denize şişe içinde mektup bırakmıştı. Dokuz yıl boyunca Atlantik Okyanusu'nu aşarak Fransa kıyısına ulaşan mektuba yanıt Fransa'dan geldi.

Mektupta sevdiği şeyleri sıralayan Vredenburgh, elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayarken sonunda "lütfen cevap yazın" diyor.

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2010 yılının Ağustos ayında yazılan mektubu, Ekim ayında bulduğunu söyleyen G. Dubois isimli kişi de Vredenburgh'a beklediği cevabı yazdı. Dubois, mektuba eklediği harita ile tam olarak nerede şişenin karşısına çıktığını da belirtmeyi ihmal etmedi.

19 yaşındaki Vredenburgh, orijinal mektubu da Twitter hesabından paylaştı. 4 günde 132 bin kere paylaşım büyük ilgi gördü.

12/11/2019 09:45