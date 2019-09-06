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Çin'de Heyelan: 9 Ölü

Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelan sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

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06/09/2019

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Çin'de Heyelan: 9 Ölü

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletine bağlı Catong kentinde dün sabah saatlerinde sağanak yağışlar nedeniyle toprak kayması gerçekleşti. Heyelanın ardından kendisinden haber alınamayan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gün boyu süren kurtarma çalışmaları sonrasında gece saatlerinde toprak altında kalan 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Bu arada, toprak kaymasından etkilenen 27 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

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TAGS: haber, kıbrıs, çin, heyelan
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