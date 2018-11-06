Çavuşoğlu'dan ABD'ye İran'la diyalog çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin prensip olarak yaptırımlara karşı olduğunu ve yaptırımlar vasıtasıyla herhangi bir sonuç alınabileceğine inanmadığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Köşeye sıkıştırma akıllıca değil, İran'ı izole etmek tehlikeli ve İran halkını cezalandırmak adil değil" ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin tek taraflı aldığı bu tarz önlemlerin Türkiye dahil tüm dünyayı etkilediğini söyledi.



Washington yönetimine mantıklı çözümler bulma çağrısı yapan Çavuşoğlu, "Yaptırım yerine anlamlı diyalog ve ilişkilerin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz, bu bizim prensibimiz" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değindi.



Suudi Arabistan'ın asıl sorulara cevap vermediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Cinayetin nasıl olduğunu, kimin yaptığını ve emri kimin verdiğini ortaya çıkarmalıyız, ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın cesedini de bulmalıyız" dedi.