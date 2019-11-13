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Miss International 2019'un galibi belli oldu

Tokyo’da 59’uncusu düzenlenen uluslararası güzellik yarışması Miss International 2019’un birincisi Tayland’ı temsil eden Bint Cyrisorne oldu

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13/11/2019

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Miss International 2019'un galibi belli oldu

Miss International 2019’un kazananı Tayland’ı temsil eden Bint Cyrisorne oldu.

Mesleği eczacılık olan Bint Cyrisorne, Eylül ayında Tayland güzeli seçilmişti.

Dünyanın en popüler ve en prestijli dört güzellik yarışmasından bir olan Miss İnternational’de, dış güzelliğin yanı sıra ahlaki niteliklerde değerlendiriliyor.

13/11/2019 09:45
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TAGS: haber, kıbrıs, miss, international, tayland
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