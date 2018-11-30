Kambur balina, alışılmadık avlanma yöntemiyle dikkat çekti

Kanada medyasının haberine göre balina, ağzını havuza benzeyecek şekilde açıyor ve kuşlardan kaçan balıklar, saklanabilecekleri bir sığınak sandığı bu ağzın içine giriyor

Kanada’nın Vancouver kenti yakınlarında, alışılmadık bir şekilde avlanan kambur balina görüntülendi.

Kanada medyasının haberine göre balina, ağzını havuza benzeyecek şekilde açıyor ve kuşlardan kaçan balıklar, saklanabilecekleri bir sığınak sandığı bu ağzın içine giriyor

Balinaların bu taktiği ilk defa 2011 yılında görüntülenmişti. Bilim insanları, bu hayvanların birbirinden yeni hileler öğrendikleri sonucuna varmıştı.