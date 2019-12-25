LTB Hayvan Barınağı yararına sergi düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Hayvan Barınağı’na katkı sağlamak amacıyla LTB ve fotoğrafçı Seda Ahiskal iş birliğinde Bandabuliya Sahnesi’nde, fotoğraf sergisi gerçekleştirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Ahiskal tarafından çekilen Barınak’taki hayvanların fotoğraflarının sergilendiği etkinlik Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Söylem Matbaası ve Slogan Kurumsal’ın destekleri ile düzenlendi.

Serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da katılarak konuşma yaptığı belirtilen açıklamaya göre, Taçoy, bu alanda yapılabilecek çok şeylerin bulunduğunu, işbirliği yapılması gerektiğini, hayvan sevgisini ve Barınağı kamuya anlatmak, öğrencilere Barınağı gezdirmek gerektiğini kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, Barınağı yaklaşık 2 yıl önce devraldıklarını, şartlarda çok ciddi bir iyileşme sağladıklarını kaydetti.

Harmancı: "Bu durum sürdürülebilir değildir"

Harmancı, “Şartlardaki iyileşmeye rağmen popülasyon sürekli artıyor ve ne kadar barınak açarsanız açın bu durum sürdürülebilir değildir. Kısırlaştırma, bakım ve tüm yiyecekleri hem sivil toplum örgütlerinin değerli desteği hem de arkadaşlarımızın gayreti ile karşılıyoruz” dedi.

Açıklamada, sergide yer alan 15 numaralı fotoğrafın internet üzerinden açık arttırmaya satışa sunulacağı da kaydedildi.

25/12/2019 17:02