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27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında kağıda 'O gerçek' yazdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan olay dünyada yankı uyandırdı. Instagram hesabı üzerinden kolundaki sıra dışı dövmenin hikâyesini paylaşan Madie Johnson, 18 binden fazla beğeni aldı.

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27/06/2019

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27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında kağıda 'O gerçek' yazdı

Daily Mail'de yer alan habere göre Madie Johnson'ın teyzesi Tina Hines, kalp rahatsızlığı sebebiyle altı kez ölüp dirildi. İki kere kocası tarafından, dört kere hastanedeki doktorlar tarafından hayata döndürüldü.

Madie, teyzesinin inanılmaz hikâyesini şu sözlerle anlattı:"Yaklaşık bir yıl önce; tanıdığım en şaşırtıcı, en zeki ve en sağlıklı insanlardan biri olan Tina Teyzem kalp krizi geçirdi. Eniştem Brian, hastaneye gelmeden önce kalbi duran teyzemi dört kez diriltti. Hastaneye geldiğimizde doktorlar öldüğünü söyledi. Teyzem defibrilatöre kondu. Ardından mucizevi bir şekilde uyandı. Uyandığında konuşamıyordu. Kuzenlerimden kâğıt kalem istedi. Kâğıda 'O gerçek' yazdı."

Odada bulunan şoka uğramış insanlar 'Gerçek olan ne?' diye sordular. Teyzem gözyaşları içerisinde parmağıyla gökyüzünü işaret etti.

Madie Johnson, Instagram hesabında, "Bu gerçek hikâyeyi paylaşmak zorundaydım. Bazen zayıflayan inancım artık çok kuvvetli. Bana sonsuz bir umut verdi. Yaşam tarzımı değiştirdi" diye yazdı.

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TAGS: 6, kez, dirildi, öldü, haber, kıbrıs,
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