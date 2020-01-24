Tatar, Korahan ve Dizdarlı’yı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’yı beraber kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’dan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda görüş ve bilgi aldı.

24/01/2020 15:59