Faaliyete geçen Etna Yanardağı uzaydan böyle görüldü

İtalya'da kül ve duman püskürten Etna Yanardağı uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.

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24/12/2020

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Faaliyete geçen Etna Yanardağı uzaydan böyle görüldü

Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, aralık ayında faaliyete geçmişti. Etna Yanardağı’ndan çıkan volkanik kül, Katanya bölgesinde bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

Geçen hafta kaya parçaları ve kül püskürtmeye başlayan Etna Yanardağı, uzaydan uydu aracılığıyla görüntülendi. Avrupa Birliği Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus, Etna Yanardağı’nın faaliyetini içeren ve uydusu Sentinel 2 tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan oluşan videoyu yayınladı.

24/12/2020 15:14
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TAGS: Etna Yanardağ, kktc
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