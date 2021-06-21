Fabio Capello: Futbolda her 20 yılda bir büyük bir devrim oluyor

2018'den bu yana takım çalıştırmayan 75 yaşındaki Fabio Capello, AS'a verdiği röportajda futbolu gelişimi ve Real Madrid'in Carlo Ancelotti seçimi konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Kariyerinde Milan, Real Madrid, Roma, Juventus ve İngiltere gibi üst düzey ekiplerle çalışan İtalyan teknik adam Fabio Capello, bu günlerde Sky'de futbol yorumculuğu yapmaya devam ediyor.

2018'den bu yana takım çalıştırmayan 75 yaşındaki Fabio Capello, AS'a verdiği röportajda futbolu gelişimi ve Real Madrid'in Carlo Ancelotti seçimi konusundaki görüşlerini dile getirdi.

"Ancelotti bence iyi bir seçim"

Real Madrid'de Zidane'ın ayrılığı ve yerine Ancelotti'nin gelmesi ile ilgili görüşlerini aktaran Capello, "Zidane Madrid'de inanılmaz şeyler yaptı. Tüm kupaları kazandı. Takımın çok iyi oynamasını sağladı. Ancak belli ki başkanla aralarında bazı güven problemleri yaşandı. Ancelotti de bence iyi bir seçim. Ortamı biliyor, dili biliyor, iletişimi iyi... Harika bir teknik direktör. Tecrübesi var. Zidane gibi harika bir hocadan sonra Madrid'in seçebileceği en iyi hoca olduğunu düşünüyorum" dedi.

Real Madrid'de görev yapmanın verdiği zorluklardan da bahseden Capello, "Bazen, yöneticiler hocalardan bazı şeyleri daha iyi gördüklerini ve bildiklerini sanabilirler. Bunlar futbol hakkında konuşmayı seven insanlar. Daha fazlasının yapılabileceğini söylemeyi severler, bir oyuncuyu diğerinden daha iyi olduğu için kadroya almak isterler... Hikaye hep aynı! Bir hoca olarak her zaman söylüyorum, maçları ve şampiyonlukları kazanmak için en iyi olduğunu düşündüğüm takımı sahaya sürdüm. Bu, tüm antrenörlerin mutlak gerçeğidir. Birini oynatıyorsak, diğerinden daha iyi olduğu içindir" ifadelerini kullandı.

"Her 20 yılda bir büyük bir devrim oluyor"

'Futbol nereye gidiyor?' sorusunu da cevaplayan Capello, "Bakın, her 20 yılda bir büyük bir devrim oluyor. İlki Rinus Michel'in Ajax'ı tarafından yapıldı ve dinamik bir futboldu. Sonra Arrigo Sacchi ve ben bu işi yaptık. Ardından Guardiola geldi... Ama bakın, Guardiola'nın kendisi de değişti! Futbolu çok daha dikey hale getirdi ve bu gerçekten son devrim oldu. Bu durum bana göre fiziksel güçten çok kaliyetle elde edilebilir" dedi.

"Fikriniz ve kadronuzdaki oyuncular arasındaki mükemmel dengeyi bulmalısınız. Ajax'ta Cruyff, Neeskens ve diğerleri vardı; Milan'da Van Basten'e, Gullit'e, Rijkaard'a, Baresi'ye, Maldini'ye ihtiyaç vardı. Barça'dan Xavi'ye, Messi'ye, Iniesta'ya, Busquets'e..."

'Capello sadece defansif futbol oynatır' yorumu ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Dünyanın en büyük yalanı! Milan ile ilk şampiyonluğu kazandığımda bunu söylemeye başladılar, tüm maçlar 1-0, 1-0, 1-0... Madrid'deki ilk yılıma bakın. Sadece bir orta saha oyuncusu ile oynadım ve o Redondo'ydu! Ve yanında oyun kurucu olarak Seedorf vardı. Raúl, Mijatovic ve Suker ileride oynuyordu. Bu defans yapmak mı?" diye konuştu.

"Ramos kaç yaşında; 35"

"Brezilyalı Ronaldo hayatımda çalıştırdığım en iyi oyuncu. O ve Van Basten..." diyen Capello, "96 kiloydu. Onunla oturdum ve '2002'de Dünya Kupası'nı kazandığında kaç kiloydun?' diye sordum. '84' dedi. 'En azından 90 olabilir misin?' dedim. Olmadı" ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos'un Real Madrid'den ayrılışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Capello, "Kaç yaşında? 35... İşte cevap burada. Benim için çok önemli olan bir oyuncudan bahsediyorum. Belki de 35 yaş ile artık çok şey istemenin zamanı değil" dedi.

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21/06/2021 16:35